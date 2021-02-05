Авиакомпания «Nordwind» откроет рейсы из Калининграда в Ереван

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С 14 февраля авиакомпания «Nordwind» («Северный ветер») планирует начать выполнять прямые чартерные рейсы из Калининграда в Ереван (Армения). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Полеты запланированы в рамках действия зимнего расписания с 14 февраля до 21 марта и в начале летнего сезона с 28 марта по 25 апреля. Чартерные рейсы в Ереван будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям.

Отправление из а «Храброво» в 09:40, прибытие в аэропорт Еревана – в 15:35. Вылет из Еревана – в 16:35, прибытие в Калининград – в 18:30. Время в пути составит 4 часа.