10 школьников, 17 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 179 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 146случаев ОРВИ, 23 случая пневмонии и 10 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 47 пенсионеров, в том числе 36 старше 65 лет;

- 17 медицинских работников;

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 сотрудников образовательных учреждений;

- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудников предприятий сектора ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятий;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- сотрудник охранного предприятия;

- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок до 3 лет;

- 3 воспитанника д/с 59, 125, 31 Калининград;

- 10 учащихся (Школы 47, 56, 46, 33, 13, Гимназия 32, Гимназия 1 Калининград, Школа 3 Черняховск, Славянская Школа Полесский ГО);

- студент БФУ;

- 21 неработающий.