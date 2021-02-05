10 школьников, 17 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 179 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 146случаев ОРВИ, 23 случая пневмонии и 10 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 47 пенсионеров, в том числе 36 старше 65 лет;
- 17 медицинских работников;
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 сотрудников образовательных учреждений;
- 7 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудников предприятий сектора ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятий;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- сотрудник охранного предприятия;
- 37 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребёнок до 3 лет;
- 3 воспитанника д/с 59, 125, 31 Калининград;
- 10 учащихся (Школы 47, 56, 46, 33, 13, Гимназия 32, Гимназия 1 Калининград, Школа 3 Черняховск, Славянская Школа Полесский ГО);
- студент БФУ;
- 21 неработающий.