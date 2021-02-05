Калининградская компания погасила долги после ареста земельных участков

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В Калининградской области судебные приставы заставили организацию выплатить 230 тысяч рублей задолженности по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Пристав-исполнитель установил, что в собственности у должника имеются два земельных участка. Поскольку организация не оплатила долг добровольно в установленные сроки, ее имущество арестовали.

Судебный пристав предупредил должника, что в случае непогашения задолженности землю оценят и реализуют на торгах. После этого собственник фирмы погасил долг в полном объеме.