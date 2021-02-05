Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки было выявлено 179 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 103 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –4

Озерский городской округ - 2

Балтийский городской округ – 3

Пионерский городской округ - 1

Гвардейский городской округ – 4

Полесский городской округ - 6

Гурьевский городской округ - 5

Правдинский городской округ – 4

Гусевский городской округ – 4

Светловский городской округ – 3

Зеленоградский городской округ –8

Светлогорский городской округ – 8

Славский городской округ - 1

Черняховский городской округ –12

Неманский городской округ – 10

Янтарный городской округ - 1