Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калининградской области за сутки было выявлено 179 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 103 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –4
Озерский городской округ - 2
Балтийский городской округ – 3
Пионерский городской округ - 1
Гвардейский городской округ – 4
Полесский городской округ - 6
Гурьевский городской округ - 5
Правдинский городской округ – 4
Гусевский городской округ – 4
Светловский городской округ – 3
Зеленоградский городской округ –8
Светлогорский городской округ – 8
Славский городской округ - 1
Черняховский городской округ –12
Неманский городской округ – 10
Янтарный городской округ - 1