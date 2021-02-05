Калининградцы помогут «Единой России» контролировать строительство спортивных объектов

. Фото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»

На строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа по инициативе «Единой России»из федерального бюджета направили 2 миллиарда рублей. Средства потратят на 100 объектов, почти половина из которых примет посетителей уже в нынешнем году.

Привлечь к наблюдению за ходом масштабных строек в режиме реального времени планируют население самих регионов. Сделать это можно будет с помощью специального цифрового сервиса. Врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин также обещал закрепить за каждым строящимся комплексом представителей Госдумы и региональных парламентов от партии. Они должны будут контролировать работы и держать в курсе происходящего местное население. Парламентарии вместе с гражданами будут посещать стройплощадки, встречаться с подрядчиками и местными чиновниками. Такой формат позволит при необходимости быстро решать любые возникающие проблемы.

Координатор партпроекта «Детский спорт» в Калининградской области Евгений Абарюс напомнил, что развитию спорта, в том числе детского, в нашем регионе уделяется особое внимание благодаря поддержке региональной и муниципальных властей.

- В ближайшее время запланировано строительство ФОКОТа на территории школы № 44 города Калининграда, - рассказал Абарюс. - Возводится спортивный комплекс с плавательным бассейном в парке Южном в Калининграде. В Советске на площади свыше 2 тысяч кв. метров появится событийная площадка для уличной гимнастики, а также будет реконструирован скейт-парк: вместо деревянных элементов смонтируют бетонные со специальным покрытием. Также в этом году состоятся торги на выполнение реконструкции местного стадиона «Красная звезда». Завершается строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в Светлом. Искусственное футбольное поле с беговыми дорожками появится в этом году и в Балтийске. Также начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Правдинске и поселке Озерки Гвардейского городского округа.