Калининградская «Балтика» в Турции разгромила «ЛКС» из Польши

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» продолжает учебно-тренировочный сбор в Турции. В пятницу, 5 февраля, состоялась встреча с польским клубом «ЛКС». Балтийцы обыграли команду из города Лодзь со счетом 5:0

Как сообщает пресс-служба «Балтики», счет в контрольном матче на 16 минуте открыл Артем Мещанинов. С 69 минуты по 75 балтийцы еще три раза поразили ворота соперника. На 69 минуте Ян Казаев удвоил преимущество «Балтики», а уже на 73 он же оформил дубль.

Михаил Маркин за 15 минут до конца игры забил гол. На 89 минуте Маркин реализовал пенальти.

Третий этап учебно-тренировочного сбора намечен на 10 февраля.