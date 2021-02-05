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Власти подали иски об изъятии фахверковых складов в Железнодорожном и здания в Советске

Рассмотрение исковых заявлений ожидается в марте.
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Советский городской и Правдинский районные суды поданы иски об изъятии у собственников трёх исторических объектов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Один из них – это «Дом жилой, начало ХХ века» на улице Ломоносова в Советске, известный также как «Дом, в котором родился Армин Мюллер-Шталь». Также поданы иски в отношении двух зданий торговых складов, расположенных в центре посёлка Железнодорожный Правдинского округа. Основанием для обращения в суд стало нарушение собственниками требований по сохранности исторических объектов.

Рассмотрение исковых заявлений ожидается в марте.