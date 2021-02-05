У калининградца изъяли взрывпакет и артиллерийский порох

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Калининградец хранил у себя боеприпасы – их изъяли сотрудники полиции при отработке оперативной информации.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Град» Управления Росгвардии по Калининградской области обследовали боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди них оказались реактивные сигнальные патроны, армейский взрывчатый пакет, более 500 гр. артиллерийского пороха, пистолетные и винтовочные патроны, а также другие составляющие боеприпасов.

Впрочем, специалисты спецподразделения Росгвардии установили, что изъятые боеприпасы опасности не представляют.

В отношении владельца боеприпасов проводится проверка.