Калининградец избил соседа за замечание о брошенном окурке

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В Калининграде конфликт между соседями из-за сигареты закончился уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Горожанину очень не нравилось, что сосед с верхнего этажа курил на балконе и окурки залетали на его лоджию. Мужчина попросил не бросать окурки, что не понравилось курильщику, который предложил «поговорить».

Во дворе дома между мужчинами начался конфликт, в результате которого злоумышленник железным ключом от квартиры нанес несколько ударов оппоненту по лицу.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.