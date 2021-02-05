Калининградец избил соседа за замечание о брошенном окурке

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде конфликт между соседями из-за сигареты закончился уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Горожанину очень не нравилось, что сосед с верхнего этажа курил на балконе и окурки залетали на его лоджию. Мужчина попросил не бросать окурки, что не понравилось курильщику, который предложил «поговорить».
Во дворе дома между мужчинами начался конфликт, в результате которого злоумышленник железным ключом от квартиры нанес несколько ударов оппоненту по лицу.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.