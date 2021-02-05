Лётчики Балтфлота отработали ночную дозаправку самолетов в воздухе

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Над Калининградской областью прошли учебно-тренировочные полеты морской по отработке ночной дозаправки самолётов. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России. Всего к отработке сложного элемента привлечено более 10 самолетов. Дозаправка в воздухе проводилась как одиночно, так и в составе пары.

Дозаправка в воздухе – один из самых сложных видов летной подготовки. К дозаправке допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов.

На высоте от 2000 до 5000 м и при скорости 500-600 км/ч летчик должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 м и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдерживать место в строю до полной заправки.