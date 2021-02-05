В Калининграде активизировались мошенники из «газовой службы»

В Калининградской области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками газовой службы и даже МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Аферисты приходят, в основном, к проживающим в многоквартирных домах пенсионерам и предлагают приобрести и установить различное газовое оборудование и пожарные извещатели, утверждая, что это является обязательным.

«При этом пенсионерам предлагается 50% скидка, то есть не за 20 тысяч рублей, а «всего» за 10 тысяч рублей. На самом деле продавцы реализуют самые недорогие модели, которые можно приобрести по цене 200-300 рублей. При этом неизвестно, являются ли эти приборы сертифицированными и действующими», - отметили в пресс-службе ведомства.

Управление Роспотребнадзора напоминает об отсутствии необходимости и обязанности приобретать подобные приборы. И обращает внимание на необходимость проверки документов у представителей городских газовых или иных коммунальных служб.