Он обожал Светлогорск: В Калининграде отметили день рождения писателя Юрия Куранова

В пятницу, 5 февраля, в Калининграде отметили день рождения нашего земляка, писателя Юрия Куранова (1931 – 2001). Воспоминаниями о нем с «Комсомолкой» поделился калининградский ветеран Герман Бич.

«Впервые я встретился с ним летом 1998 года в музее Германа Брахерта в поселке Отрадное… Юрий Николаевич был изумительным рассказчиком, его можно было слушать и слушать. С хрипотцой голос, выразительность и точность фраз завораживала слушателей. Тех, кто хотел что-то записать, он просил этого не делать», – вспоминает Герман Бич.

Юрий Куранов обожал Светлогорск. Как-то он жил там в гостинице и, подойдя к окну, увидел у озера человека во фраке, с шляпой-котелком на голове, с тросточкой в одной руке, с поводком собаки в другой. Сразу решил остаться в Светлогорске навсегда.

А прохожим этим был скульптор и художник Николай Фролов, известный созданием композиции «Солнечные часы» в Светлогорске.

Юрий Куранов – член Союза писателей СССР с 1962 года. Прозаик, поэт, автор лирических миниатюр, мастер пейзажа, чье имя неразрывно связано со Светлогорском и Калининградской областью.