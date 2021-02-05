В Долгоруково сиротам выделили непригодное жилье, СК проводит проверку

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Следственны комитет проведет проверку после сообщения в СМИ о том, что в Багратионовском районе сиротам выделили непригодное для проживания жилье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным портала "Клопс", в поселке Долгоруково нескольким сиротам было выделено непригодное для проживания жилье, в котором трескаются стены, обваливается потолок, всюду плесень и сырость.

Руководитель регионального следственного управления СК поручил провести проверку, в рамках которой следователи СК России установят все обстоятельства и проверят доводы, озвученные в СМИ, дадут правовую оценку произошедшему, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.