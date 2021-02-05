Калининградец напал на пенсионерку и отобрал у нее сумку

В Калининграде неизвестный мужчина напал на 60-летнюю женщину, выхватил у нее сумку и убежал. Пенсионерка тут же обратилась с заявлением в полицию.

- Полицейские выяснили, что женщина в утреннее время собиралась на работу, - сообщает подробности этого дела пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Находясь на улице Кленовой, к ней внезапно подбежал злоумышленник и, выхватив из рук сумку, скрылся. Добычей мужчины стал мобильный телефон и банковская карта. После ограбления подозреваемый расплатился краденой картой в магазине, а мобильник продал.

Вскоре злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража с банковского счета». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.