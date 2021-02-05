«Убежала босиком»: В Светлом мужчина угрожал сожительнице молотком

В Светлом ссора между сожителями чуть не закончилась жестокой расправой. После обращения пострадавшей в полицию выяснилось, что инцидент произошел в квартире мужчины-агрессора.

- Между горожанами возникла ссора, в результате которой женщина сообщила, что желает расстаться с подозреваемым, - уточняет подробности пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Разозлившись, злоумышленник схватил с полки строительный молоток и стал угрожать ей убийством, после чего бросил инструмент в ее сторону. Испугавшись, потерпевшая выбежала босиком на лестничную площадку, где вызвала полицию.

Бросок молотка закончился возбуждением в отношении мужчины уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.