Калининград может остаться без масленичных гуляний

В пятницу вечером министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак провел прямой эфир в инстаграме своего ведомства, где ответил на несколько вопросов подписчиков. В частности, он попытался прояснить ситуацию с грядущей Масленицей.

- Масленица и массовые мероприятия в настоящий момент запрещены, но если до 13 марта произойдут серьезные изменения в плане нашей эпидемической ситуации, то, конечно, оперативный штаб будет рассматривать, в том числе, и возможность проведения каких-то массовых мероприятий, - заявил министр.

Ермак напомнил, что в случае снятия запрета организаторы любого массового мероприятия должны провести предварительную работу с региональным Роспотребнадзором и уверить санитарных врачей в полной безопасности в месте скопления людей.