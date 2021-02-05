Андрей Ермак назвал дату открытия колеса обозрения в Зеленоградске

В Зеленоградске 1 мая начнет свою работу колесо обозрения. Об этом в пятницу вечером во время прямого эфира в инстраграме министерства культуры и туризма Калининградской области заявил Андрей Ермак. Называя дату, министр сослался на главу администрации Зеленоградского района.

- Общался с Сергеем Кошевым, он сказал, что можно назвать дату 1 мая, - заявил Ермак. – Что к открытию туристического сезона, а Зеленоградск будет проводить мероприятия по открытию сезона 1 мая, колесо уже будет работать.

Монтаж аттракциона будет закончен до конца февраля, а потом в течение марта будут проходить его испытания.