Андрей Ермак предположил, что в 2021 году Калининградскую область посетит около 2 миллионов туристов

Калининград может пережить очередной наплыв туристов Фото: Иван МАРКОВ

В пятницу вечером министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак провел прямой эфир в инстаграме своего ведомства, где рассказал, что каждый год Калининград прирастает туристами на 15%. При этом, Ермак отметил, что туристами он считает только тех, кто остался в регионе хотя бы одну ночь.

- Мы выросли достаточно прилично. С 2015 года – почти в два раза. Был миллион, потом мы прирастали и прирастали. 1 миллион 740 тысяч было 2019 году, в 2020 году, понятно, падение из-за пандемии. Но в 2021 году мы рассчитываем наверстать упущенное и прирасти процентов на 10 точно.

Ермак также отметил, что для привлечения туристов регион вплотную займется инфраструктурой.

- Основной акцент в этом году губернатор посоветовал нам сделать на улучшении инфраструктуры. С точки зрения продвижения у нас все относительно неплохо. В части узнаваемости Калининградской области на туристическом рынке России мы уже известны, к нам хотят поехать, к нам едут. Как вы знаете, в достаточно большом количестве.

Под инфраструктурой Ермак понимает туалеты, парковки, кемпинги и пляжное оборудование.