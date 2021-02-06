Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в нашей области заразились коронавирусом еще 177 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, COVID-19 обнаружили у жителей 20 муниципалитетов:

Калининград - 100

Балтийский городской округ - 8;

Гурьевский городской округ - 8;

Светлогорский городской округ - 8;

Черняховский городской округ — 8;

Правдинский городской округ - 6;

Светловский городской округ - 6;

Советский городской округ - 6;

Зеленоградский городской округ - 5;

Багратионовский городской округ - 4;

Гвардейский городской округ - 4;

Неманский городской округ - 3;

Гусевский городской округ - 2;

Нестеровский городской округ - 1;

Озерский городской округ - 1;

Пионерский городской округ - 1;

Полесский городской округ - 1;

Ладушкинский городской округ - 1;

Мамоновский городской округ — 1;

Янтарный городской округ — 1.

Еще два человека, у которых диагностировали коронавирус, приехали к нам из других регионов страны.