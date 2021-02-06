Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в нашей области заразились коронавирусом еще 177 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, COVID-19 обнаружили у жителей 20 муниципалитетов:
Калининград - 100
Балтийский городской округ - 8;
Гурьевский городской округ - 8;
Светлогорский городской округ - 8;
Черняховский городской округ — 8;
Правдинский городской округ - 6;
Светловский городской округ - 6;
Советский городской округ - 6;
Зеленоградский городской округ - 5;
Багратионовский городской округ - 4;
Гвардейский городской округ - 4;
Неманский городской округ - 3;
Гусевский городской округ - 2;
Нестеровский городской округ - 1;
Озерский городской округ - 1;
Пионерский городской округ - 1;
Полесский городской округ - 1;
Ладушкинский городской округ - 1;
Мамоновский городской округ — 1;
Янтарный городской округ — 1.
Еще два человека, у которых диагностировали коронавирус, приехали к нам из других регионов страны.