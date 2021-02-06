Сотрудник санатория, маленький ребенок, водители: кто заразился COVID-19 в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 177 новых случаев коронавирусной инфекции. У 145 человек болезнь проявилась в форме ОРВИ, у 26 дошла до стадии пневмонии, еще у 6 протекает бессимптомно.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 60 пенсионеров, в том числе 56 старше 65 лет;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 24 неработающих;
- 15 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 учащихся (школы №9, №25, №26, гимназия №40 и лицей №23 в Калининграде, школа №3 в Черняховске и школа в Мамоново);
- 7 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 медицинских работников;
- 3 Студента (Калининградский бизнес-колледж, КГТУ);
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;
- сотрудник санатория;
- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;
- ребенок до года.