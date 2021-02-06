Сотрудник санатория, маленький ребенок, водители: кто заразился COVID-19 в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 177 новых случаев коронавирусной инфекции. У 145 человек болезнь проявилась в форме ОРВИ, у 26 дошла до стадии пневмонии, еще у 6 протекает бессимптомно.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 60 пенсионеров, в том числе 56 старше 65 лет;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 24 неработающих;

- 15 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 учащихся (школы №9, №25, №26, гимназия №40 и лицей №23 в Калининграде, школа №3 в Черняховске и школа в Мамоново);

- 7 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 медицинских работников;

- 3 Студента (Калининградский бизнес-колледж, КГТУ);

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;

- сотрудник санатория;

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- ребенок до года.