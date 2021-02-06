Чиновника администрации Светлого оштрафовали за отписку

С жалобой на работу чиновников в прокуратуру обратился один из жителей города Светлый Калининградской области. Прокурорская проверка показала, что 27 июля заявитель обратился в администрацию Светловского городского округа по поводу неправомерности начисления средств по договору аренды и проведению служебной проверки.

- В нарушение требований закона письменный ответ на обращение не содержал сведений о решении вопроса о проведении служебной проверки по указанным в заявлении фактам. Кроме того, нарушен срок рассмотрения обращения, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор вынес постановление о привлечении заместителя главы администрации к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ. Суд первой инстанции признал чиновника виновным и назначил штрафа в размере 5 тысяч рублей.