МЧС: ночью в Калининградской области похолодает до -22 градусов

В ночь на субботу, 6 февраля, температура в Калининграде понижалась до -17,5 градуса (по официальным данным метеостанции). Предстоящей ночью морозы прихватят еще сильнее.

По прогнозу Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье минимальная температура составит -19 градусов. В некоторых районах Калининградской области, по информации регионального управления МЧС, будет холоднее – до -22. На дорогах гололедица, снежный накат.

Днем в воскресенье потеплеет до -9. Осадков не ожидается. Ветер восточного и северо-восточного направлений усилится до 13 метров в секунду. Атмосферное давление будет плавно понижаться до 757 миллиметров ртутного столба к вечеру.