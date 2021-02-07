Под Балтийском во время пожара эвакуировали четырех человек

Вечером в субботу в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Верхняя-морская поселка Мечниково Балтийского городского округа.

- В двухэтажном частном блочном доме, размерами 10 на 10 метров горела кровля на площади 30 квадратных метров, - прокомментировали в Главному управлении МЧС по Калининградской области

Сообщается, что эвакуировано 4 человека. Пострадавших нет. По данным спасателей, дом этот – незаселенный.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты нескольких пожарно-спасательных частей в составе 10 человек и 4 единицы техники, а также силы Балтийского флота - 5 человек и 1 единица техники.