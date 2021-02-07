Соцсети: На Большой окружной в результате «пьяного» ДТП один человек погиб

По данным очевидцев, поздним вечером в субботу 6 февраля на улице Большая Окружная в Калининграде произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, второй – в первые минуты после аварии находился в тяжелом состоянии.

- В районе «Деловой Руси» ДТП, - сообщается в группе «Янтарный ДЛБ» во «ВКонтакте», - пьяный сбил двоих (один труп, второй очень тяжелый), водитель попытался скрыться, но в районе СНТ «Золотой петушок» улетел в огород.

Видео, предоставленные очевидцами, можно посмотреть здесь.