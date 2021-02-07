Число заражений коронавирусом в Калининградской области за сутки лабораторно подтверждены в 169 случаях. Фото: ИВАНОВА Диана

Федеральный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции в России опубликовал свежие данные.

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 169 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 177 случаев). Выписалось после выздоровления в нашей области за сутки 204 пациента (сутками ранее – 202).

Таким образом, на сегодня общее число заражений новой инфекцией в Калининградской области - 25 335 случая, выздоровели с начала пандемии 22 646 пациентов. По данным на 6 февраля, общее число жертв пандемии в регионе достигло 232.

В России за сутки зафиксировано 16 048 случаев заражения COVID-19, 432 человека скончались от коронавирусной инфекции.