На улице Шатурской в результате столкновения с отбойником элементы ограждения воткнулись в автомобиль

Минувшей ночью на улице Шатурской пока по неизвестным причинам автомобиль столкнулся с отбойником, пробил его и выехал на встречную полосу. При столкновении элементы ограждения, как иглы, воткнулись в заднюю и переднюю части автомобиля.

На месте происшествия работали медики и спасатели.

О состоянии пострадавших пока не сообщалось.

В «Сообществе автомобилистов Калининградской области» во «ВКонтакте», где выложено видео об этой аварии, комментаторы сравнивают элементы ограждения с «шампурами» и просят ГИБДД еще раз изучить вопрос целесообразности установки ограждений на дорогах.