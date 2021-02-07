60 пенсионеров, 6 медработников, 4 школьника: оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19

В результате тестирования за минувшие сутки в Калининградской области выявлено 169 случаев заражения коронавирусом.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 169 случаев коронавирусной инфекции (нарастающим итогом - 25335 случаев).
По данным регионального оперативного штаба по контролю за COVID-19, в структуре случаев: 141 ОРВИ, 20 пневмоний, 8 бессимптомных форм заболевания.
Среди заболевших:
- 60 пенсионеров, из них 49 заразившихся - старше 65 лет;
- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 19 неработающих;
- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 6 медицинских работников;
- 5 студентов (Прибалтийский судостроительный техникум, КГТУ, БФУ, Калининградский колледж управления);
- 4 учащихся (Школы №№ 26, 2, 9, гимназия №1 Калининграда);
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 2 воспитанника (д/с № 2 Советска, д/с № 4 Балтийска);
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- сотрудник гостиницы.
На 7 февраля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 528 783 человека, из них выявлено 25 335 случаев заражения (22 646 человек выздоровели), умерли 232, остаются под медицинским наблюдением 10 157 человек.