60 пенсионеров, 6 медработников, 4 школьника: оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19

В результате тестирования за минувшие сутки в Калининградской области выявлено 169 случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 169 случаев коронавирусной инфекции (нарастающим итогом - 25335 случаев).

По данным регионального оперативного штаба по контролю за COVID-19, в структуре случаев: 141 ОРВИ, 20 пневмоний, 8 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 60 пенсионеров, из них 49 заразившихся - старше 65 лет;

- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 19 неработающих;

- 11 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 6 медицинских работников;

- 5 студентов (Прибалтийский судостроительный техникум, КГТУ, БФУ, Калининградский колледж управления);

- 4 учащихся (Школы №№ 26, 2, 9, гимназия №1 Калининграда);

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 3 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сектора ЖКХ;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 2 воспитанника (д/с № 2 Советска, д/с № 4 Балтийска);

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- сотрудник гостиницы.

На 7 февраля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 528 783 человека, из них выявлено 25 335 случаев заражения (22 646 человек выздоровели), умерли 232, остаются под медицинским наблюдением 10 157 человек.