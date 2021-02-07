В полиции сообщили подробности аварии на Большой Окружной с погибшим

Жизнь 39-летнего пешехода спасти не удалось. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Трагедия произошла в субботу 6 февраля.

- В 21 час 10 минут по Большой окружной (северный обход) следовал автомобиль «Рено» под управлением 36-летнего водителя, находившегося в алкогольном опьянении. Водитель допустил наезд на пешеходов, шедших у края проезжей части с права по ходу движения автомобиля, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В результате ДТП 49-летняя пешеход получила травмы и была госпитализирована. 39-летний пешеход погиб на месте.

Ранее очевидцы сообщали, что виновник «пьяного» ДТП пытался скрыться, но угодил в огород.