Начинающий водитель, сбивший ограждения на Шатурской, не пострадал

Элементы ограждения воткнулись в автомобиль. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В полиции рассказали детали аварии на улице Шатурской в поселке Васильково Гурьевского городского округа.

- В субботу 6 февраля в 22 часа 40 минут по улице Шатурская двигался автомобиль марки «Фольксваген Гольф» под управлением 24-летнего водителя (водительский стаж 2 года), который на прямом участке дороги не справился с управлением автомобиля, - прокомментировали в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - В результате допустил наезд на барьерное разделительное ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения.

Сообщается, что в результате ДТП 21-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Сам водитель не пострадал.

Комментаторы в социальных сетях сравнивают элементы ограждения, которые вонзились в автомобиль, с шампурами и просят ГИБДД еще раз оценить целесообразность установки ограждений.