Под Калининградом почтили память воинов-мотоциклистов

Мемориал установлен около поселка Шатрово Зеленоградского городского округа. Фото: Правительство Калининградской области

Сегодня жители региона почтили память павших воинов-мотоциклистов 2-го гвардейского мотоциклетного полка, военнослужащих 271-го спецбатальона амфибий и контрразведчиков «СМЕРШ» 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской облати.

- В памятном митинге приняли участие первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства области Алексей Родин, руководитель мотодвижения «Колесо истории» Дмитрий Копырзов, представители ветеранских организаций, администрации Зеленоградского городского округа, - говорится в сообщении.

- Благодаря самоотверженным действиям 91-я дивизия избежала разгрома, - сказал первый вице-премьер правительства Алексей Родин. - Тогда, в 1945 году в жестоких боях здесь погибло свыше двухсот бойцов и офицеров Красной Армии. Сегодня мы склоняем головы в память о павших героях.

Участники митинга возложили венки и цветы к мемориалу воинам-мотоциклистам, почтили память погибших минутой молчания.

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В том бою погиб командир мотоциклетного полка Матвей Купин

76 лет назад 91-я гвардейская стрелковая дивизия и приданные ей части прорвали оборону противника, заняв поселки Тиренберг (ныне не существует) и Гермау (ныне - поселок Русское) . Затем они вышли к побережью Балтийского моря южнее Пальмникена (ныне – Янтарный), отрезав пути отхода к Кёнигсбергу немецким частям, находящимся в северной части Земландского полуострова.

Немецкие части контратаковали и окружили советские части. Оказавшись в окружении, воины 2-го гвардейского мотоциклетного полка совместно с амфибийцам и СМЕРШевцами организовали оборону в районе поселка Тиренберг и, благодаря выдержке, мужеству и грамотной организации обороны, смогли оказать ожесточенное сопротивление и сдержать превосходившие силы противника.

В бою погиб командир мотоциклетного полка подполковник Матвей Купин.

Открытие мемориала воинам-мотоциклистам состоялось 8 мая 2016 года.