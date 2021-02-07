Калининград вошел в топ весенних направлений российских туристов

Для российских туристов Калининград прекрасен в любое время года. Фото: Клопс.Ru

Эксперты выяснили, куда российские путешественники хотели бы съездить ближайшей весной, сообщает OneTwoTrip. Выводы исследования приводит «РИА Новости».

Специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей на авиабилеты с вылетом с 1 марта до 31 мая.

- Наибольшей популярностью пользуется Москва, - говорится в сообщении. - Столица традиционно возглавляет список желаемых направлений в любое время года, а весной билеты туда ищут 15 процентов путешественников.

На втором месте - Сочи, куда хотел бы отправиться каждый десятый респондент. Третью строку занимает Санкт-Петербург.

В список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург и Новосибирск.