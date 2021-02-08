В Калининграде разыскивают 15-летнего школьника

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде объявили в розыск 15-летнего Данила Загородкина. Еще в пятницу, 5 февраля, утром он ушел в школу и домой не вернулся.

Известно, что прежде школьник уже уходил из дома, но всегда возвращался.

Приметы: на вид 16 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. На левой щеке шрам.

Был одет: темно-синие штаны, зеленая куртка с капюшоном. При себе имел темно-синий портфель.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403. Либо 02 (102 с мобильного).