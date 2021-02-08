Калининградец оплатил 178 тыс рублей штрафов за превышение скорости после ареста машины

. Фото: Служба судебных приставов

Приставы заставили жителя Калининграда погасить долги по штрафам за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Лихач накопил 178 тысяч рублей в виде штрафов за превышение скорости. При этом, при покупке машины он не перерегистрировал ее на свое имя и штрафы в течение двух лет приходили прежнему владельцу.

В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД автомобиль должника был остановлен на одной из улиц Калининграда. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества. Автомобиль с помощью эвакуатора был доставлен на специальную стоянку, после чего фактический владелец выплатил 178 тысяч рублей, включая исполнительский сбор.