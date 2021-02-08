В Советске полицейские задержали грабителя с бензопилой

В Советске полицейские задержали подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленник зашел в торговый зал, схватил с витрины бензопилу и бросился с ней бежать. Продавец пытался догнать грабителя, но не смог.

Оперативники разыскали свидетелей, которые указали в какую сторону побежал грабитель. Оказалось, что вид мужчины бегущего с бензопилой по улице привлек к себе внимание прохожих. Вскоре они задержали 34-летнего местного жителя.

На ранее судимого задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», он помещен в изолятор временного содержания.