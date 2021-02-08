На Балтфлоте начали вакцинировать от коронавируса участников военных парадов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде приступили к вакцинации коронавирусной инфекции военнослужащих Балтийского флота и курсантов филиала ВУНЦ ВМФ– участников военных парадов и торжественных шествий в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба флота

Первыми прививки получают военнослужащие, которые представят Балтийский флот на военном параде на Красной площади в Москве – военнослужащие соединения морской пехоты и курсанты калининградского военно-морского вуза.

Постановка прививок проводится на основании согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.

На сегодняшний день оба компонента вакцины получили более 7 тысяч военнослужащих и медицинского персонала Балтфлота.

Вакцинацию первым и вторым компонентом военнослужащих Балтийского флота, которые пройдут в составе пеших и механизированных парадных колон, планируется завершить до 1 марта.