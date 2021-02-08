Мэрия Калининграда призвала управляющие компании убрать сосульки с карнизов и крыш

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде управляющим компаниям рекомендовано убрать сосульки с карнизов, расчищать от снега и наледи крыши, придомовые территории, ступени у входа в подъезды многоквартирных домов, посыпать их пескосоляной смесью. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Также управляющие компании должны обеспечить герметичное закрытие входных дверей в подъезды, подвалы и слуховых окон многоквартирных домов, утеплить наружные трубопроводы инженерных коммуникаций. Кроме этого, на случай аварийных ситуаций рекомендовано организовать круглосуточную работу аварийных бригад.

В мэрии напомнили, что горожане не должны находиться вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега, а также должны уделить особое внимание безопасности детей. Об угрозе схода снега и падения сосулек с крыш необходимо обращаться в управляющие компании или единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 59-64-00.