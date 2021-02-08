15 педагогов, 6 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области зарегистрировано 165 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваний 120 случаев ОРВИ, 35 случаев пневмонии и 10 бессимптомных форм.

Среди заболевших:

- 44 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 15 сотрудников образовательных учреждений;

- 12 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;

- 3 сотрудника банков;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- воспитанник д/с Сказка Зеленоградский ГО;

- 6 учащихся (Школа 13, Гимназия 40 Калининград, Школа 5 Балтийск, Замковская СОШ Нестеровский го);

- 3 Студента (БФУ, БГА);

- 20 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 25500 случаев заболевания.