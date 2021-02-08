15 педагогов, 6 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области зарегистрировано 165 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваний 120 случаев ОРВИ, 35 случаев пневмонии и 10 бессимптомных форм.
Среди заболевших:
- 44 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 15 сотрудников образовательных учреждений;
- 12 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник предприятия сектора ЖКХ;
- 3 сотрудника банков;
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- воспитанник д/с Сказка Зеленоградский ГО;
- 6 учащихся (Школа 13, Гимназия 40 Калининград, Школа 5 Балтийск, Замковская СОШ Нестеровский го);
- 3 Студента (БФУ, БГА);
- 20 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 25500 случаев заболевания.