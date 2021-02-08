Москвичка потеряла более 200 тысяч, связавшись с интернет-мошенником из Калининграда

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали интернет-мошенника. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жительница Москвы нашла на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже изделий из янтаря. Продавец представился жителем Калининградской области, ему женщина перевела полную предоплату за украшения в сумме 212 тысяч рублей и стала ожидать товар. Однако после получения денег продавец перестал выходить с москвичкой на связь и удалил свой аккаунт с сайта.

Сотрудники управления уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за мошенничество 29-летний житель Калининграда.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.