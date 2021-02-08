На отремонтированной улице Рокоссовского в Калининграде стали ездить машины

. Фото: мэрия Калининграда

На отремонтированной пешеходной улице Рокоссовского в Калининграде, около поворота на ул. Галковского, в понедельник был обнаружен автомобиль. Фотография нарушителя была опубликована на странице мэрии в «Фейсбук».

«Улица Рокоссовского частично открыта для прохода, а не для проезда! На каком ещё языке нужно было об этом написать? Ну, давайте на китайском: ! Кажется, тут есть работа для ГИБДД», - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, на прошлой неделе власти приняли решение открыть пешеходную зону на улице Рокоссовского. При этом огороженными остались входная группа для людей с ограниченными возможностями, детская и спортивная площадки - эти объекты не сданы в эксплуатацию.