В Роспотребнадзоре сообщили, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 165 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 96 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –3

Нестеровский городской округ - 6

Озерский городской округ - 5

Балтийский городской округ – 8

Гвардейский городской округ – 3

Гурьевский городской округ - 19

Правдинский городской округ – 3

Светловский городской округ – 3

Зеленоградский городской округ –5

Светлогорский городской округ – 1

Краснознаменский городской округ - 1

Славский городской округ – 2

Советский городской округ - 3

Черняховский городской округ –5

Мамоновский городской округ - 1

Неманский городской округ – 1