В Роспотребнадзоре сообщили, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 165 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 17-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 96 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –3
Нестеровский городской округ - 6
Озерский городской округ - 5
Балтийский городской округ – 8
Гвардейский городской округ – 3
Гурьевский городской округ - 19
Правдинский городской округ – 3
Светловский городской округ – 3
Зеленоградский городской округ –5
Светлогорский городской округ – 1
Краснознаменский городской округ - 1
Славский городской округ – 2
Советский городской округ - 3
Черняховский городской округ –5
Мамоновский городской округ - 1
Неманский городской округ – 1