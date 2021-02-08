В Калининграде разыскали пропавшего 15-летнего подростка

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде завершены поиски пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

5 февраля около 7:30 Данил З, вышел из дома в школу и до сегодняшнего дня не возвращался. Все это время он находился на связи с родителями и говорил, что находится у своего друга, но какого не уточнял. 7 февраля Данил выходить на связь перестал и родители сообщили в полицию.

На поиски мальчика были подняты по тревоге полицейские городских отделов. Ориентировка была передана всем патрульным нарядам, к поискам подключились сотрудники ПДН, участковые и оперативники уголовного розыска, а также волонте ры.

В понедельник, 8 февраля, местонахождение Данила было установлено, с ним связались и он сам вернулся домой. Все время он находился у друга. противоправных действий с несовершеннолетним не произошло.

В пресс-службе УМВД добавили, что сейчас полицейские проводят с подростком профилактическую работу, чтобы подобных случаев больше не повторилось. Также беседа будет проведена и с родителями.