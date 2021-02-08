На выходных в Калининградской области задержали 38 пьяных водителей

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В Калининградской области на выходных прошло профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы выявили и задержали 38 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Один из пьяных водителей устроил ДТП с погибшим. В субботу вечером на Северном обходе 36-летний водитель «Рено» сбил двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

В результате наезда 49-летний пешеход пострадал, 39-летнии пешеход погиб на месте. С места ДТП пьяный водитель скрылся, однако свидетели происшествия помогли его задержать.

Госавтоинспекция напоминает телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» 8(4012) 552-811.