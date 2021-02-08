В Калининграде бездомным предоставят теплый ночлег и питание

В Калининградской области гражданам, оказавшимся в особо сложной жизненной ситуации, и не имеющим определенного места жительства, круглосуточно предоставляется тёплый ночлег в двух отделениях Центра социальной адаптации.

Они работают по следующим адресам: Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1 (проезд до остановки «Улица Карташова» на автобусах № 5, 8, 32 и маршрутном такси № 92); Советск, ул. Луначарского, д. 22-а. Также койко-места развернуты в Калининграде на улице Ялтинской, 67.Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Также в области работает горячая линия – круглосуточные телефоны для приема сообщений о замерзающих на улице бездомных людях в Калининграде 8 (4012) 968-945 и в Советске 8 (40161) 336-12.