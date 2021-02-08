Калининградец избил соседа кирпичом в «воспитательных целях»

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Фото: Александр Подгорчук
В Славске за причинение тяжкого вреда здоровью осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В октябре прошлого года около одного из магазинов мужчина ударил соседа кулаком, а затем повалил на землю и нанес не менее 11 ударов кирпичом.
В ходе судебного заседания злоумышленник свою вину не признал, заявив, что нанес ему несколько ударов в «воспитательных целях».
Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.