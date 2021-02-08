В Калининграде транспортные полицейские привлекли к ответственности зацепера

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В Калининграде транспортные полицейские задержали зацепера. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД на транспорте.

В дежурную часть поступило сообщение, что в хвостовой части пригородного поезда сообщением «Калининград-Южный – Светлогорск-II» следует зацепер. Им оказался 29-летний безработный житель Калининграда.

Правоохранители провели с любителем экстремальной езды профилактическую беседу, а также составили на него административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».