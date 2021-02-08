. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Одним из показательных трендов в развитии калининградской науки является увеличение доли молодых исследователей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Радует, что калининградская наука молодеет. К примеру, средний возраст исследователей БФУ имени И. Канта составляет 36,7 лет, практически все руководители ведущих групп – молодые учёные, значительная часть ведущих исследователей рекрутированы университетом из других регионов и стран за последние несколько лет», - сказал Антон Алиханов.

По словам главы региона, начинающие исследователи, которые приезжают в Калининградскую область учиться, за 5-6 лет начинают видеть перспективы своего развития и карьеры именно в нашем регионе. Алиханов отметил, что это в значительной степени связано с тем, что областные власти делают ставку на человеческий капитал, поддержку в регионе научной и инновационной деятельности.

«Этим направлениям меньше мешают границы, но для них важна комфортная профессиональная и бытовая среда, возможность самореализации, которые мы уже создаём в Калининградской области. Такой вектор движения для нашего региона – это реальная возможность для прорывного развития, о котором говорит президент России», – отметил губернатор.