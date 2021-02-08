В Светлом суд закрыл незаконный автосервис

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В Светлом городская прокуратура добилась закрытия автосервиса, который мешал местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в прокуратуру на шум и загрязнение воздуха пожаловались местные жители. Горожане также обратили внимание, что сервис расположен в 10 метрах от жилых домов.

В ходе проверки было установлено, что автосервис был построен незаконно на участке, предназначенном для строительство индивидуального жилого дома. После этого прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о запрете деятельности по оказанию услуг автосервиса. Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме.