Калининградцев призвали поделиться книгами с трудными подростками

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области проходит сбор книг для трудных подростков, акцию проводит аппарат Уполномоченного по правам ребенка.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, все собранные книги будут переданы детским омбудсменом для подростков, помещенных в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального УМВД, в следственный изолятор поселка Колосовка, и отбывающих наказание в Колпинской воспитательной колонии УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. У жителей региона появился прекрасный шанс поделиться любимой книгой, которая является путеводной на всем жизненном пути, с ребятами, которые совершили ошибку и отбывают наказание», – отметила Ирина Ткаченко.

Для участия в акции необходимо выбрать книгу для читателя подросткового возраста в хорошем состоянии и принести в Калининградскую областную детскую библиотеку им. А.П. Гайдара по адресу: ул. Бородинская, д.13. Часы работы: понедельник-пятница – с 9 до 18:00, суббота – выходной, воскресенье – с 10 до 18 часов.