Калининградец получил 2,5 года «строгача» за хранение амфетамина

В Балтийске осудили местного жителя, который попался на незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года мужчина купил, в затем в лесу под Гурьевском достал из закладки 2,97 гр. амфетамина, что является крупным размером. После этого он спрятал наркотики в рюкзаке и отправился в Балтийск, где его и задержали.

Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении наркотиков и отправил его на 2,5 года в колонию строгого режима.