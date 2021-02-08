В «ГорТрансе» объяснили, из-за чего в Калининграде сошел с рельсов трамвай «Корсар»

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Новый трамвай «Корсар» стоимостью 65 миллионов рублей сошел с рельсов на конечной остановке возле бывшего мясокомбината на Аллее смелых. Снимки ЧП попали в соцсети.

На предприятии «Калининград-ГорТранс» уточнили, что трамвай сошел с рельсов из-за резкого уклона на кольце. В это время, как сообщает klops.ru, вагон находился на испытаниях и в салоне не было пассажиров. Никаких повреждений «Корсао» не получил и продолжил работать по намеченной программе.

Напомним, в течение двух лет для Калининграда собираются купить 26 новых «Корсаров». Это в два раза больше, чем весь сегодняшний парк, выходящий на линию.

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Приехавший на презентацию президент компании-производителя «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур без ложной скромности назвал «Корсар» самым эффективным трамвайным вагоном в Европе. Не обошлось без заочного сравнения с польской ««PESA», которая в единственном экземпляре бегает по Калининграду с 2012 года. Винокур не стал упоминать иностранного конкурента по имени, но заверил, что российский трамвай «лучше во всем».

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